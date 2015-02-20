Как сделать качественную видеорекламу в кризис

- Это вы снимали ролик с Ван Даммом? Нам срочно нужен недорогой вирусный ролик!

Так начинается мой день. Я – директор по работе с клиентами в студии по производству видеорекламы. Я написала несколько советов как человек, который только и делает, что общается с заказчиками, которые не понимают, зачем и что им с этим видео делать, но хотят Скарлетт Йоханссон в своей рекламе, не иначе.

Полдела будет сделано, если вы ответите на вопрос: «Чтобы что?». Вот вы хотите заказать видеорекламу, чтобы что произошло? Если вы хотите, чтобы ваш ролик посмотрело 3 млн человек, то к бизнесу этого никакого отношения не имеет. Тот же ролик с Ван Даммом все помнят, отличный продакшн, но мало кто может сказать, что это за реклама. А это реклама не Ван Дамма и даже не автомобилей Volvo в целом, а реклама их новой линейки грузовиков.

Вы должны точно понимать, к каким результатам вы должны прийти в итоге. Вам надо конкретизировать ваши задачи.

Чтобы что?

Ответ на вопрос «чтобы что?» поможет вам уйти от стандартных рекламных решений. Однотипные рекламные ролики снимают все. Если смонтировать двухминутное видео из десятков рекламных роликов именитых автоконцернов (Nissan, Honda, Audi, Subaru), то вы не сможете отличить марки машин.

Чтобы не штамповать однотипные рекламные ролики, которые не будут рекламировать ваш товар и не будут запомниться, конкретизируйте конечный результат. Например, вы хотите, чтобы ваши продажи в Сибири выросли на 35%, или вы хотите, чтобы вас знали в Москве как производителя экологически чистого товара, или вы хотите сделать позиционирование своего бренда как самого надежного в кризисное время.

Что потом?

Когда ответ на главный вопрос будет найден, то это поможет оптимизировать бюджет. Оптимизировать можно всегда.

1. Площадки

При ответе на главный вопрос «чтобы что» можно будет ответить и на вопросы размещения этого ролика – ТВ или Интернет, площадь Тайм Сквер в Нью-Йорке или стенд в супермаркете района Зюзино. Интернет-площадки помогают повысить узнаваемость бренда, а ТВ-ролики работают на активность потребителей в оффлайне.

2. Хронометраж

Если у вас не юбилейный фильм о столетней истории компании в режиме реального времени, то оптимальное время для ролика – 1-2 минуты. Столько времени необходимо, чтобы донести нужную информацию и чтобы потребитель смог ее воспринять.

3. Знаменитости

Скажем прямо, они не нужны. Они нужны только для того, чтобы утереть нос конкуренту, оправдать работу нерадивого маркетолога или креатив рекламного агентство, которое не может предложить оригинальную идею.

Вероятность успешности рекламы со звездой такая же, что и без нее. Если вы очень хотите звезду, то приглашайте не суперзнаменитостей. Сверхпопулярные люди часто затмевают собой бренд. Никому же не хочется повторять историю рекламной кампании на $1,5 млн Игоря Акинфеева и Adidas, когда продажи спортивной одежды упали на 4%.

4. Последнее по счету, но не по важности

Выбирайте рекламное агентство, которому доверяете. Над этими вопросами лучше думать с профессионалами. В нашем агентстве часто бывает так, что заказчик первоначально хотел одно, но после изучения инсайдов, его представление на рекламу меняется кардинально.

Не бойтесь пробовать новое!

1)Из книги Мартина Линдстром «Buyology: увлекательное путешествие в мозг современного потребителя.»

2)По результатам анализа 2322 ТВ-роликов (в том числе 337 со знаменитостями) британской исследовательской компании MRUK