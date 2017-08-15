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Видео-рецепты в стилистике знаменитых режиссеров

15.08.2017 Видео-рецепты в стилистике знаменитых режиссеров

Блоги, блогеры, а также приготовление пищи на камеру сейчас на пике популярности. Наверное, по этой причине видео-художник Дэвид Ма решил снять несколько роликов о кулинарии в стилистике знаменитых режиссеров. Для спагетти идеально подошел стиль самого известного и титулованного режиссера-постмодерниста Квентина Тарантино («Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки»). Для маршмеллоу пригодился стиль яркого представителя американского независимого кино Уэста Андерсона, хорошо известного зрителям по фильму «Отель Гранд-Будапешт». Для блинчиков подошел стиль оскароносного мексиканского режиссера Альфонсо Куарона (наиболее известный как создатель фильма «Гравитация» и «Гарри Поттер и узник Азкабана»). И, наконец, для мягких вафель был избран стиль Майкла Бэя, кассового режиссера, создателя множества блокбастеров, в числе которых «Армагеддон», «Перл Харбор» и серия о трансформерах. Получилось захватывающе. 

Альфонсо Куарон "Гравитация"

Уэс Андерсон "Отель Гранд-Будапешт"

Майкл Бэй "Трансформеры"

Квентин Тарантино "Убить Билла"

 
блогеры, блоги, кино
автор: Егина Елена
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