Видео-рецепты в стилистике знаменитых режиссеров

Блоги, блогеры, а также приготовление пищи на камеру сейчас на пике популярности. Наверное, по этой причине видео-художник Дэвид Ма решил снять несколько роликов о кулинарии в стилистике знаменитых режиссеров. Для спагетти идеально подошел стиль самого известного и титулованного режиссера-постмодерниста Квентина Тарантино («Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки»). Для маршмеллоу пригодился стиль яркого представителя американского независимого кино Уэста Андерсона, хорошо известного зрителям по фильму «Отель Гранд-Будапешт». Для блинчиков подошел стиль оскароносного мексиканского режиссера Альфонсо Куарона (наиболее известный как создатель фильма «Гравитация» и «Гарри Поттер и узник Азкабана»). И, наконец, для мягких вафель был избран стиль Майкла Бэя, кассового режиссера, создателя множества блокбастеров, в числе которых «Армагеддон», «Перл Харбор» и серия о трансформерах. Получилось захватывающе.

Альфонсо Куарон "Гравитация"



Уэс Андерсон "Отель Гранд-Будапешт"



Майкл Бэй "Трансформеры"



Квентин Тарантино "Убить Билла"

