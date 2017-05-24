Трогательный мультфильм о получении IT-специальности (новость дня)

Замечательный рекламный ролик, созвучный времени, представили режиссеры Дэн Абдо и Джейсон Паттерсон. По сюжету главная героиня - одинокая мама, которая воспитывает двоих детей и работает на заводе. Но вскоре ее рабочее место занимает робот. Сперва героиней овладевает отчаяние, но затем на глаза ей попадается знаменитый плакат времен Второй Мировой войны «We can do it!», и она решает действовать. И заканчивает IT-курсы Университета Феникса. Ролик призван мотивировать обычных людей к профессиональному и личностному росту, поскольку все мы живем в мире больших перемен. Авторство идеи принадлежит рекламному агентству 180 L.A..