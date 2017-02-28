Совместная интерактивная акция Google и Oreo

Oreo и Google запустили глобальную кампанию, суть которой заключается в запуске любимых шоколадных печений Oreo в стратосферу.

Компания Mondelez International, производитель Oreo, в начале 2017 года уже начала приглашать пользователей более чем 50 стран «замочить» лакомство в молоке с помощью приложения OREODunk Challenge. Теперь интерактивный процесс стал еще увлекательнее – программа предлагает отправить печенье в космос, а затем вернуть обратно в любую часть земного шара. С помощью смартфонов и планшетов пользователи фотографируют настоящее печенье Oreo, затем получают доступ к мобильной игре. Путешествие Oreo можно проследить: оно начинается от местонахождения пользователя на картах Google Earth, затем перемещается в стратосферу, а потом возвращается в стакан молока, находящийся где-нибудь на планете Земля. Google показывает, куда шлепнулась печенька, в Street View.