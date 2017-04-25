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25.04.2017 Рекламная кампания модных сланцев Havaianas

Рекламная кампания модных сланцев Havaianas

Когда вы думаете о сланцах Havaianas (если вы о них, конечно, думаете), вы вспоминаете разные ассоциации с бразильским летом, такие как счастье, ритм, энергия, дружба, волны позитива, спонтанность и независимость. Именно поэтому креаторы из рекламного агентства AlmapBBDO (Бразилия) решили упаковать модные сланцы в яркие коробочки, дизайн которых неизменно напоминает обо всех вышеперечисленных радостях летнего отдыха. Получилось очень атмосферно. Слоган кампании: Made of Brazilian summer («Созданы из бразильского лета»). 

 
 

печатная реклама, AlmapBBDO (Бразилия)
автор: Егина Елена

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