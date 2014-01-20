Рекламная кампания элитного чая Kusmi

Чай Kusmi, известная в Европе торговая марка, которая специализируется на продаже чая элитных сортов, представила новую рекламную кампанию «The beauty of blends» («Красота смесей»). Смешивать чай с травами, цветами и фруктами можно не только вкусно, но и красиво — об этом, собственно, красочная рекламная кампания. Смеси представлены в образах мужчины и женщины, сливающихся в ярком подводном танце. Эстетика Востока. Креатив разработало рекламное агентство Quai Des Orfèvres, Франция.

Рекламный ролик чая Kusmi