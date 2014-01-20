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20.01.2014

Рекламная кампания элитного чая Kusmi

Чай Kusmi, известная в Европе торговая марка, которая специализируется на продаже чая элитных сортов, представила новую рекламную кампанию «The beauty of blends» («Красота смесей»). Смешивать чай с травами, цветами и фруктами можно не только вкусно, но и красиво — об этом, собственно, красочная рекламная кампания. Смеси представлены в образах мужчины и женщины, сливающихся в ярком подводном танце. Эстетика Востока. Креатив разработало рекламное агентство Quai Des Orfèvres, Франция.

Рекламная кампания элитного чая Kusmi

Рекламный ролик чая Kusmi

Рекламная кампания элитного чая Kusmi

Рекламная кампания элитного чая Kusmi

Рекламная кампания элитного чая Kusmi

Рекламная кампания элитного чая Kusmi

Рекламная кампания элитного чая Kusmi

Рекламная кампания элитного чая Kusmi

Рекламная кампания элитного чая Kusmi

Рекламная кампания элитного чая Kusmi

Quai Des Orfèvres, продукты питания
автор: Егина Елена
система комментирования CACKLE

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