Рекламная кампания автомобильного бренда Citroën

Креаторы из рекламного агентства True (Лима, Перу) разработали серию принтов для автомобильного бренда Citroën (модель C3 Zenith с панорамной крышей). Чтобы продемонстрировать преимущества панорамной крыши, дизайнеры взяли и отрезали верхушки у самых узнаваемых достопримечательностей вроде Эйфелевой башни, давая зрителю понять таким образом, что в обычной машине он упускает часть красивых видов. Слоган кампании: Don't miss the complete landscape (дословно - «Не упустите полный ландшафт»).