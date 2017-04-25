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25.04.2017 Рекламная кампания автомобильного бренда Citroën

Рекламная кампания автомобильного бренда Citroën

Креаторы из рекламного агентства True (Лима, Перу) разработали серию принтов для автомобильного бренда Citroën (модель C3 Zenith с панорамной крышей). Чтобы продемонстрировать преимущества панорамной крыши, дизайнеры взяли и отрезали верхушки у самых узнаваемых достопримечательностей вроде Эйфелевой башни, давая зрителю понять таким образом, что в обычной машине он упускает часть красивых видов. Слоган кампании: Don't miss the complete landscape (дословно - «Не упустите полный ландшафт»). 

 

печатная реклама, реклама автомобилей
автор: Егина Елена

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