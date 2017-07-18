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MacCoffee выяснил, сколько спали гении

18.07.2017 MacCoffee выяснил, сколько спали гении

Глобальный бренд MacCoffee представил новую рекламную кампанию, построенную на идее о том, сколько спали великие люди в течение своей жизни. Оказывается, совсем немного. Поэтому им и удалось многого добиться вразных сферах деятельности. Например, знаменитый ученый и изобретатель Томас Эдисон засыпал в течение суток всего на 30 минут каждые четыре часа, а Леонардо да Винчи - всего на 20 минут. Аналогичным образом поступали и другие ученые, музыканты, художники и писатели. Концепцию долгого бодрствования в рекламном агентстве Cheil Kazakhstan обыграли в виде серии принтов, на которых каждую букву «О» заменяет круглый след от чашечки кофе. 

 

MacCoffee, печатная реклама, Cheil Kazakhstan
автор: Егина Елена
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