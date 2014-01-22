Единственный минивэн со встроенным пылесосом

Представляете, насколько удобен минивэн для большой семьи, в котором помимо простора присутствует встроенный пылесос? Бесконечные детские чипсы, печенье и поп-корн теперь не нужно часами вычищать вручную из самых дальних уголков сидений. Именно эту новую привлекательную опцию рекламирует бренд Honda в своей модели Odyssey 2014. Красоноречивые рекламные плакаты, что сказать, сразу вызывают ассоциацию с крошками и уборкой. Креатив разработало рекламное агентство Oneightyº Agency, Гуаянабо , Пуэрто-Рико.