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22.01.2014

Единственный минивэн со встроенным пылесосом

Представляете, насколько удобен минивэн для большой семьи, в котором помимо простора присутствует встроенный пылесос? Бесконечные детские чипсы, печенье и поп-корн теперь не нужно часами вычищать вручную из самых дальних уголков сидений. Именно эту новую привлекательную опцию рекламирует бренд Honda в своей модели Odyssey 2014. Красоноречивые рекламные плакаты, что сказать, сразу вызывают ассоциацию с крошками и уборкой. Креатив разработало рекламное агентство Oneightyº Agency, Гуаянабо , Пуэрто-Рико.

Единственный минивэн со встроенным пылесосом

Единственный минивэн со встроенным пылесосом

печатная реклама, Honda
автор: Егина Елена
система комментирования CACKLE

24.10.2016
Как бренды используют Telegram?

Виды продвижения в телеграмм.

17.10.2016
Интернет-маркетинг накануне 2017 года, что в остатке?

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12.10.2016
Рейтинги социальных сетей в 2016 году

Какие социальные сети оказались на первом месте в Росси и в мире?

16.09.2016
В октябре в Москве покажут «Каннских львов»

Москвичи смогут по достоинству оценить лучшие рекламные работы 2016 года.
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