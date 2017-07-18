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Durex приучает молодежь не стесняться презервативов

18.07.2017 Durex приучает молодежь не стесняться презервативов

Durex совместно с рекламным агентством Mosaic разработал и запустил в социальной сети «Вконтакте» серию брендированных стикеров-презервативов, призванных упростить разговоры (точнее, переписку) о сексе среди молодежи. Персонажи-презервативы с фразами: «Сделаем это на пляже!», «Хочу тебя на десерт», «Ко мне или к тебе?» делают диалог непринужденным и не лишенным чувство юмора. 

Традиционно считается, что разговоры о презервативах портят романтику. На этом потребительском инсайте построена вся рекламная кампания: Durex предложил вместо неловких слов использовать забавные стикеры, и пользователи с энтузиазмом подхватили эту идею. За первую неделю стикеры скачали более 2 миллионов человек. Чтобы получить первую часть из набора стикеров, нужно написать чат-боту. А чтобы получить вторую часть - необходимо ввести специальный код из купленной пачки презервативов. За первую неделю пользователи обменялись стикерами более 22 миллионов раз. Это успех. 

 

Durex, digital-акция
автор: Егина Елена
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