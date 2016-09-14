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14.09.2016
Что можно озвучить онлайн?
Новость о том, что рекламные услуги занимают особую нишу в интернете - возможно и не новость. А вот сфера аудиорекламы и удаленной записи дикторских голосов буквально для любых проектов однозначно заинтересует не только продакш-студии или рекламные агентства, но и обычных креативных пользователей.
Сервис удаленной записи дикторских голосов Diktorov.Net - это уникальная возможность качественной озвучки аудиороликов, презентаций или mp3-книг. Сервис также предлагает дикторскую начитку для любых видеоматериалов: от профессиональных рекламных роликов до любительских записей путешествий или активного отдыха.
- Что же особенного в сайте Diktorov.Net?
Отличительным (и очень важным) преимуществом сайта является полная автоматизация работы. От момента быстрой регистрации и подсчета цены согласно объему вашего текста и выбранных услуг - до получения выполненного заказа. Обо всех изменениях в заказе вы получаете извещения по электронной почте и SMS. Вы работаете прямо в сервисе непосредственно с исполнителем, а не связываетесь с неизвестными людьми или обращаетесь к посредникам.
Скорость выполнения заказов - от 1 часа! Оплата услуг - всеми популярными способами онлайн-платежей. Работать на сайтеDiktorov.Net удобно и безопасно, поскольку исполнители получают оплату только после подтверждения вами успешности выполненного заказа.
Что можно озвучить онлайн на сайте Diktorov.Net?
Начитка рекламных текстов для аудиороликов.
Озвучка видеорекламы и промо-роликов.
Голоса для игр и мобильных приложений.
Озвучивание mp3-книг, презентаций, поздравлений, новостей.
Приветствия для автоответчиков (IVR), голосовые меню.
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