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14.09.2016

Что можно озвучить онлайн?

Новость о том, что рекламные услуги занимают особую нишу в интернете - возможно и не новость. А вот сфера аудиорекламы и удаленной записи дикторских голосов буквально для любых проектов однозначно заинтересует не только продакш-студии или рекламные агентства, но и обычных креативных пользователей. 
Сервис удаленной записи дикторских голосов Diktorov.Net - это уникальная возможность качественной озвучки аудиороликов, презентаций или mp3-книг. Сервис также предлагает дикторскую начитку для любых видеоматериалов: от профессиональных рекламных роликов до любительских записей путешествий или активного отдыха. 
 
- Что же особенного в сайте Diktorov.Net? 
Отличительным (и очень важным) преимуществом сайта является полная автоматизация работы. От момента быстрой регистрации и подсчета цены согласно объему вашего текста и выбранных услуг - до получения выполненного заказа. Обо всех изменениях в заказе вы получаете извещения по электронной почте и SMS. Вы работаете прямо в сервисе непосредственно с исполнителем, а не связываетесь с неизвестными людьми или обращаетесь к посредникам. 
Скорость выполнения заказов - от 1 часа! Оплата услуг - всеми популярными способами онлайн-платежей. Работать на сайтеDiktorov.Net удобно и безопасно, поскольку исполнители получают оплату только после подтверждения вами успешности выполненного заказа. 
 
Что можно озвучить онлайн на сайте Diktorov.Net? 
Начитка рекламных текстов для аудиороликов. 
Озвучка видеорекламы и промо-роликов. 
Голоса для игр и мобильных приложений. 
Озвучивание mp3-книг, презентаций, поздравлений, новостей. 
Приветствия для автоответчиков (IVR), голосовые меню.
Дикторы Есть - здесь все дикторы онлайн 24/7! http://diktorov.net/ 
На правах рекламы(с)
на правах рекламы, медийная реклама
автор: Егина Елена
система комментирования CACKLE

24.10.2016
Как бренды используют Telegram?

Виды продвижения в телеграмм.

17.10.2016
Интернет-маркетинг накануне 2017 года, что в остатке?

Тенденции интернет-маркетинга в 2016 году, которыми нельзя пренебрегать.

12.10.2016
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