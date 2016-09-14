Новость о том, что рекламные услуги занимают особую нишу в интернете - возможно и не новость. А вот сфера аудиорекламы и удаленной записи дикторских голосов буквально для любых проектов однозначно заинтересует не только продакш-студии или рекламные агентства, но и обычных креативных пользователей.

Сервис удаленной записи дикторских голосов Diktorov.Net - это уникальная возможность качественной озвучки аудиороликов, презентаций или mp3-книг. Сервис также предлагает дикторскую начитку для любых видеоматериалов: от профессиональных рекламных роликов до любительских записей путешествий или активного отдыха.

- Что же особенного в сайте Diktorov.Net?

Отличительным (и очень важным) преимуществом сайта является полная автоматизация работы. От момента быстрой регистрации и подсчета цены согласно объему вашего текста и выбранных услуг - до получения выполненного заказа. Обо всех изменениях в заказе вы получаете извещения по электронной почте и SMS. Вы работаете прямо в сервисе непосредственно с исполнителем, а не связываетесь с неизвестными людьми или обращаетесь к посредникам.

Скорость выполнения заказов - от 1 часа! Оплата услуг - всеми популярными способами онлайн-платежей. Работать на сайтеDiktorov.Net удобно и безопасно, поскольку исполнители получают оплату только после подтверждения вами успешности выполненного заказа.

Что можно озвучить онлайн на сайте Diktorov.Net?

Начитка рекламных текстов для аудиороликов.

Озвучка видеорекламы и промо-роликов.

Голоса для игр и мобильных приложений.

Озвучивание mp3-книг, презентаций, поздравлений, новостей.

Приветствия для автоответчиков (IVR), голосовые меню.

Дикторы Есть - здесь все дикторы онлайн 24/7! http://diktorov.net/

На правах рекламы(с)