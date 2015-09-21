Школа рекламиста
Креативная рекламаИстория рекламыТеория рекламыИстория PRТеория PRНаучные статьиБлог о рекламе
ВКонтакте
Facebook

Похожие статьи:

Реклама смартфона U8110 от «Мегафона»Реклама смартфона U8110 от «Мегафона»
Gold mine Beer: гармоничное сочетание противоположностейGold mine Beer: гармоничное сочетание противоположностей
Мегафон поможет дачникам обрести свое счастьеМегафон поможет дачникам обрести свое счастье
Воспевание достоинств БалтимораВоспевание достоинств Балтимора
Весна приходит в каждый дом с IKEAВесна приходит в каждый дом с IKEA
Стоящий обмен?! - новый ролик для Стоящий обмен?! - новый ролик для "Кириешек"

Читайте нас где удобно





21.09.2015

Честный разговор о деньгах

Банк ВТБ24 и креативное агентство Instinct представили новые имиджевые ролики с участием Владимира Машкова.

Новые ТВ-ролики Банка ВТБ24 «Вклады» и «Кредиты» продолжают выбранную тональность коммуникации «Честный разговор о деньгах», запущенную в марте нынешнего года роликом по продвижению пакета премиальных услуг «Привилегия». Концепция была создана агентством Instinct; креативная команда продолжила работу и над новыми роликами, которые выходят в эфир федеральных каналов 14 сентября. 

Амбассадор бренда – известный российский актер и режиссер Владимир Машков вновь стал главным героем кампании.  Как и в первом ролике, в этот раз он также делится со зрителями своим отношением к деньгам, но теперь в разрезе других продуктов – кредитов наличными и вкладов. В ролике «Вклады» герой говорит о том, что стремление заработать больше – абсолютно нормальное, но важно не упустить момент, когда деньги должны перестать быть целью и начать работать на тебя. В ролике «Кредиты» в монологе Машкова проводится связь между деньгами, пространством и возможностями: пустое пространство – это возможность заполнить его всем, чем захочешь.

Состав творческой группы:

Креативное агентство Instinct:

Креативный директор – Ярослав Орлов

Креативный директор – Роман Фирайнер

Директор департамента продакшена – Сюзанна Аль-Самаррай

Директор группы по работе с клиентами – Петр Стерлигов

Старший менеджер по работе с клиентами – Елена Точилкина

Клиент – Банк ВТБ24

Заместитель президента-председателя правления, Директор Департамента коммуникаций – Кожокин Михаил Михайлович

Директор Департамента маркетинга – Хохлова Зинаида Михайловна

Начальник Управления маркетинговых коммуникаций Департамента маркетинга – Исмаилова Ирина Петровна

Продакшен – AC Production

Генеральный продюсер – Максим Сенатор

Исполнительный продюсер – Игорь 

Фото продюсер -  Александра Ясвен

Ассистент продюсера – Мария Любимова

Режиссер – Михаил Локшин

Второй режиссер – Алеся Казанцева

Оператор – Владислав Опельянц

Студия CG Company – арт-директор Артем Галеев

Студия Loop - Максим Челядников, Алексей Михайлов

Фотограф – Даниил Головкин

Instinct, AC Production
автор: Егина Елена
система комментирования CACKLE

24.10.2016
Как бренды используют Telegram?

Виды продвижения в телеграмм.

17.10.2016
Интернет-маркетинг накануне 2017 года, что в остатке?

Тенденции интернет-маркетинга в 2016 году, которыми нельзя пренебрегать.

12.10.2016
Рейтинги социальных сетей в 2016 году

Какие социальные сети оказались на первом месте в Росси и в мире?

16.09.2016
В октябре в Москве покажут «Каннских львов»

Москвичи смогут по достоинству оценить лучшие рекламные работы 2016 года.
© Школа рекламиста, 2010-2012 - О проекте | Медиа-кит
При использовании материалов сайта ссылка на Школу рекламиста обязательна!