Банк ВТБ24 и креативное агентство Instinct представили новые имиджевые ролики с участием Владимира Машкова.

Новые ТВ-ролики Банка ВТБ24 «Вклады» и «Кредиты» продолжают выбранную тональность коммуникации «Честный разговор о деньгах», запущенную в марте нынешнего года роликом по продвижению пакета премиальных услуг «Привилегия». Концепция была создана агентством Instinct; креативная команда продолжила работу и над новыми роликами, которые выходят в эфир федеральных каналов 14 сентября.

Амбассадор бренда – известный российский актер и режиссер Владимир Машков вновь стал главным героем кампании. Как и в первом ролике, в этот раз он также делится со зрителями своим отношением к деньгам, но теперь в разрезе других продуктов – кредитов наличными и вкладов. В ролике «Вклады» герой говорит о том, что стремление заработать больше – абсолютно нормальное, но важно не упустить момент, когда деньги должны перестать быть целью и начать работать на тебя. В ролике «Кредиты» в монологе Машкова проводится связь между деньгами, пространством и возможностями: пустое пространство – это возможность заполнить его всем, чем захочешь.

Состав творческой группы:

Креативное агентство Instinct:

Креативный директор – Ярослав Орлов

Креативный директор – Роман Фирайнер

Директор департамента продакшена – Сюзанна Аль-Самаррай

Директор группы по работе с клиентами – Петр Стерлигов

Старший менеджер по работе с клиентами – Елена Точилкина

Клиент – Банк ВТБ24

Заместитель президента-председателя правления, Директор Департамента коммуникаций – Кожокин Михаил Михайлович

Директор Департамента маркетинга – Хохлова Зинаида Михайловна

Начальник Управления маркетинговых коммуникаций Департамента маркетинга – Исмаилова Ирина Петровна

Продакшен – AC Production

Генеральный продюсер – Максим Сенатор

Исполнительный продюсер – Игорь

Фото продюсер - Александра Ясвен

Ассистент продюсера – Мария Любимова

Режиссер – Михаил Локшин

Второй режиссер – Алеся Казанцева

Оператор – Владислав Опельянц

Студия CG Company – арт-директор Артем Галеев

Студия Loop - Максим Челядников, Алексей Михайлов

Фотограф – Даниил Головкин