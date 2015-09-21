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Честный разговор о деньгах
Банк ВТБ24 и креативное агентство Instinct представили новые имиджевые ролики с участием Владимира Машкова.
Новые ТВ-ролики Банка ВТБ24 «Вклады» и «Кредиты» продолжают выбранную тональность коммуникации «Честный разговор о деньгах», запущенную в марте нынешнего года роликом по продвижению пакета премиальных услуг «Привилегия». Концепция была создана агентством Instinct; креативная команда продолжила работу и над новыми роликами, которые выходят в эфир федеральных каналов 14 сентября.
Амбассадор бренда – известный российский актер и режиссер Владимир Машков вновь стал главным героем кампании. Как и в первом ролике, в этот раз он также делится со зрителями своим отношением к деньгам, но теперь в разрезе других продуктов – кредитов наличными и вкладов. В ролике «Вклады» герой говорит о том, что стремление заработать больше – абсолютно нормальное, но важно не упустить момент, когда деньги должны перестать быть целью и начать работать на тебя. В ролике «Кредиты» в монологе Машкова проводится связь между деньгами, пространством и возможностями: пустое пространство – это возможность заполнить его всем, чем захочешь.
Состав творческой группы:
Креативное агентство Instinct:
Креативный директор – Ярослав Орлов
Креативный директор – Роман Фирайнер
Директор департамента продакшена – Сюзанна Аль-Самаррай
Директор группы по работе с клиентами – Петр Стерлигов
Старший менеджер по работе с клиентами – Елена Точилкина
Клиент – Банк ВТБ24
Заместитель президента-председателя правления, Директор Департамента коммуникаций – Кожокин Михаил Михайлович
Директор Департамента маркетинга – Хохлова Зинаида Михайловна
Начальник Управления маркетинговых коммуникаций Департамента маркетинга – Исмаилова Ирина Петровна
Продакшен – AC Production
Генеральный продюсер – Максим Сенатор
Исполнительный продюсер – Игорь
Фото продюсер - Александра Ясвен
Ассистент продюсера – Мария Любимова
Режиссер – Михаил Локшин
Второй режиссер – Алеся Казанцева
Оператор – Владислав Опельянц
Студия CG Company – арт-директор Артем Галеев
Студия Loop - Максим Челядников, Алексей Михайлов
Фотограф – Даниил Головкин