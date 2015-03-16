Axe финансирует солнечное затмение

AXE проведет трансляцию солнечного затмения 20 марта, которое станет единственным в Европе на ближайшие 11 лет. Трансляция будет проводиться на огромном экране на Новом Арбате и на официальном канале Axe Russia на YouTube.

AXE выбрал солнечное затмение для маркетингового хода, так как оно соответствует эстетике AXE Black. Черный цвет- это классика, признак стиля и воплощает новую философию AXE: «В мире, где правит шум, недосказанность лучше громких фраз. Новый AXE Black — без лишних слов».

Digital-поддержку осуществит агентство I will. Трансляция съемки в интернете и в городе начнется ровно в 19.00 по московскому времени.